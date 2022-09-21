الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسعقد فريق العمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس، اجتماعه الخامس، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون بين الجانبين وسُبل تعزيزها، ومتابعة الأعمال المشتركة فيما بينهم بما يتعلق بالأمن الغذائي والأيام والأسابيع الخليجية، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة برنامج العمل التنفيذي بين الأمانتين.ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام دول مجلس التعاون بتشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص، وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة دول المجلس.// انتهى //12:51ت م0090