تبوك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأجرى مستشفى ضباء العام التابع لصحة تبوك أكثر من 315 عملية خلال الأشهر الثلاثة الماضية للمستفيدين من خدمات المستشفى من مواطنين ومقيمين.وأوضحت صحة تبوك أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية أجرى مستشفى ضباء العام 166 عملية نوعية بمتوسط عمليتين كل يوم, كذلك بلغ عدد العمليات القيصرية 72 عملية وعمليات اليوم الواحد 6 عمليات, وقدم المستشفى خلال تلك الفترة 71 عملية عبارة عن عمليات طارئة.يُذكر أن مستشفى ضباء العام من المستشفيات الحديثة الذي تم افتتاحه بالمنطقة وتبلغ السعة السريرية 100 سرير.// انتهى //12:51ت م0091