الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين لتنفيذهم (17) عملية احتيال مالي إلكترونية، بنشر إعلانات وهمية لشركات متخصصة في بيع المعدات الثقيلة وتكرار عملية البيع لأكثر من ضحية وتسلّم الدفعات عبر (5) حسابات بنكية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //12:54ت م0092