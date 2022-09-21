تبوك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك باليوم الوطني الـ 92 بفعاليات متنوعة الذي سينفذ هذا العام تحت شعار " هي لنا دار " بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات و على مدى أسبوع دراسي كامل اعتباراً من الأحد القادم.وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن العقير, أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني تزخر بالعديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الفاعلة التي سيجري تنفيذها كافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والطفولة المبكرة ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم للإسهام في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والمليك وربط الأجيال الجديدة بماضيهم العريق.وبين القعير أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني تتضمن فعاليات نوعية يأتي في مقدمتها "الراية" للتعريف بتقاليد علم المملكة، و منافسات رياضية لكرة القدم تنظم بالمدارس، وتستهدف طلاب وطالبات التعليم العام وطلاب التربية الخاصة، وفعالية " بك نفخر " و " رؤية وطن " و" أمسية وطن الشموخ " و " أخو نورة " و " رسم وتلوين العلم "و" كتيب تلوين تعليمي ".// انتهى //12:57ت م0093