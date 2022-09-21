الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عدداً من البرامج والمبادرات بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وواجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.ووجهت الوزارة بتوحيد الخطب في عموم جوامع المملكة، وتخصيص خطبة الجمعة القادمة لمواكبة المناسبة، والحديث عن النعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة في ظل القيادة الحكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، والحث على ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية.// انتهى //12:59ت م0094