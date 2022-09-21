ابوجا 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022م واسكشفت معطيات للوكالة الوطنية لتدبير حالات الطوارئ في نيجيريا، عن تسجيل 300 وفاة على الأقل، في حوادث مرتبطة بالفيضانات منذ بداية العام الجاري، فيما يتواصل هطول الأمطار الغزيرة بالبلاد، وهو ما ينذر بارتفاع الحصيلة.وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتدبير حالات الطوارئ في نيجريا،مصطفى حبيب أحمد المدير أن 29 محافظة في البلاد عانت من فيضانات قوية، وإن ما لا يقل عن 500 ألف شخص تضرروا منها حتى الآن.وأشار المسؤول النيجيري خلال اجتماع تقني بشأن الفيضانات، إلى أن أكثر من 100 ألف شخص آخرين اضطروا إلى النزوح، ويعيشون إما في ملاجئ مؤقتة، أو بين عائلات مستضيفة متطوعة.// انتهى //13:00ت م0095