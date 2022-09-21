أبها 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأنهت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، حيث توشّحت شوارع مدن ومحافظات المنطقة وميادينها بالأعلام الخضراء، وتركيب اللوحات الوطنية على الطرقات.وعكفت الأمانة وبلدياتها على تعليق نحو 22 ألف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها ومحافظات المنطقة، استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني، إلى جانب تركيب أكثر من 295 لوحة وطنية على الطرقات، والإنارات المختلفة لتزيين مداخل مدن ومحافظات المنطقة.// انتهى //13:01ت م0096