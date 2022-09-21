الباحة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستحتفي منطقة الباحة باليوم الوطني الـ ٩٢ للمملكة بتنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة التي تنفذها الهيئة العامة للترفيه، وذلك في متنزه الحسام بالقيم.وتتضمن الاحتفالية التي تستمر ثلاثة أيام على رقصات فلكلوریة وعروض متجولة وأطعمة وبوثات تجاریة وألعاب حركیة وأعمال حرفیة، إلى جانب الألعاب النارية والعروض الجوية، حيث تبدأ الفعاليات من الساعة 05:00 مساءً وحتى 12:00 صباحاً.كما تنظم وزارة الرياضة برنامجاً يظم حزمة من الفعاليات والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني وذلك في ٢٨ من الشهر الجاري بمقر مدينة الملك سعود الرياضية، فيما تتضمن تلك الفعاليات مسيرة الخيل والدراجات النادية، ودوري كرة قدم، وعروض كرتيه، وبطولة إسكواش، وكرة قدم نسائية، ودراجات هوائية، وبطولة السباحة، وبطولة الريشة الطائرة النسائية، حيث تبدأ الفعاليات في الساعة الرابعة مساءً.من جانب آخر أنهت مختلف محافظات المنطقة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الغالية بإقامة العديد من الاحتفالات الوطنية في المتنزهات والحدائق العامة.// انتهى //13:02ت م0097