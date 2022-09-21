الدوحة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، عمق الروابط التاريخية والأخوية ووشائج القربى التي تربط الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة قطر القائمة على قواعد متينة راسخة من المحبة والتقدير والاحترام المتبادل والتعاون والمصلحة المشتركة.وقال في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية بالدوحة، الليلة الماضية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة: إن الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر في شهر ديسمبر من العام الماضي ولقائه بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومباحثاتهما المثمرة والنتائج الإيجابية لهذه الزيارة، يعد تأكيداً على المسار الإيجابي والمستوى المتميز الذي بلغته علاقات البلدين الشقيقين بتوجيه ومتابعة من قيادتي البلدين، كما أن الزيارات المتتالية للوفود الرسمية السعودية لقطر على المستويات الوزارية وعلى غيرها من المستويات وفي مختلف القطاعات تعد أيضاً شاهداً على الزخم والحراك النشط الذي تشهده علاقات البلدين وجسراً للتقارب والتواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين.وأعرب سموه عن تطلعه بعد انطلاق أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك إلى توسيع مجالات التعاون واستكشاف المزيد من الفرص والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى وأعمق وبما يرتقي لتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى ما يربط البلدين من ميزات إضافية تتجسد في كونهما عضوين فاعلين في مجلس التعاون الخليجي تتقارب رؤاهما تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتتجلى رغبتهما المشتركة لدعم وتعزيز دور مجلس التعاون وتقوية التلاحم ووحدة الصف بين أعضائه لمواجهة مختلف التحديات.ونوه سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، باستعداد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تعد أكبر حدث رياضي عالمي، ويتطلع العالم معها بشغف وحماس نحو هذه المسابقة الكبيرة التي سخرت وهيأت لها قطر كل أسباب النجاح، مقدما التهنئة لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على ما يبذلونه من جهود جبارة ومتواصلة لجعل هذه البطولة حدثاً استثنائياً ومتميزاً وعلى ما تم إنجازه من بنية تحتية رائعة وملاعب فائقة الجودة والجمال ستسهم إن شاء الله في إنجاح البطولة والاستمتاع بأجوائها وفعالياتها.وقال سموه: نحن في المملكة العربية السعودية نبتهج باستضافة دولة قطر لهذه البطولة ونقدم كل الدعم ونتفاءل دائماً بمشاركة منتخبنا الوطني على هذه الأرض الطيبة، ونتطلع لأن تكون مشاركة فريقنا وللمرة السادسة على مستوى هذا الحدث وبما يعكس المستوى المشرف الذي بلغته الكرة السعودية قارياً ودولياً. كما نتمنى أيضاً كل التوفيق والنجاح للفريق القطري الشقيق ولباقي الفرق المشاركة لأداء عروض جميلة ترتقي لمستوى هذه المناسبة الرياضية المهمة".حضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، ومعالي وزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، ومعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية غانم بن شاهين الغانم، ومعالي وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ومعالي وزير البيئة والتغير المناخي الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد النابت، وعدد من أصحاب الشيوخ ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر.// انتهى //13:13ت م0098