تبوك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستكملت أمانة منطقة تبوك وبلديات المنطقة التابعة لها جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 للمملكة.وأوضحت مدير الإدارة العامة للتميز والتواصل المؤسسي بالأمانة بهاء عوض العطوي أنه جرى تركيب 1271 علماً في الجسور والميادين العامة على سواري يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار في مدينة تبوك، وتركيب أجهزة بروجيكت تحمل صور القادة وأجهزة إضاءة سيتي كلر مع إضاءة مبنى الأمانة الرئيسي باللون الأخضر, بالإضافة إلى تزيين أعمدة الهاي ماست بليات يصل أطوالها إلى 2600 متر، وبأساور تصل أعدادها إلى 178.وأشارت إلى أن الأمانة وضعت 20 مجسماً مضاءً يحمل شعار اليوم الوطني على اليوتيرنات بالطرق الرئيسية، وتركيب 12 مجسماً لشعار السيفين والنخلة على جسور المشاة.مع تهيئة الحدائق العامة والميادين والطرق والشوارع اختفاءً بهذه المناسبة.// انتهى //13:13ت م0099