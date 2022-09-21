إسلام آباد 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأوضح بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك وضع كارثة الفيضانات التي تشهدها باكستان، وتطورات الوضع في أفغانستان.// انتهى //13:14ت م0100