الأحساء 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسانطلقت مساء أمس، فعاليات ملتقى "جواثا" الثقافي السادس، الذي ينظمه نادي الأحساء الأدبي تحت عنوان "رهانات الإبداع في المشهد الثقافي السعودي"، ويستمر لمدة 4 أيام، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الـ 92 تحت شعار "هي لنا دار".وتناولت جلسات الملتقى إشكالية مصطلح الإبداع وقضية الرهان، وإشكالية الفنون الإبداعية, وإشكالية الأجناس الأدبية والإبداع, كما شهد الملتقى أمسية شعرية وطنية.// انتهى //13:41ت م0114