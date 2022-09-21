الدمام 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأقام نادي المنطقة الشرقية الأدبي أمس، احتفالًا باليوم الوطني الـ 92، بحضور رئيس النادي محمد بودي، وعددٍ من الكتّاب والمثقفين، وذلك في مقر النادي بمدينة الدمام.وتضمن الحفل حزمة من الفعاليات الثقافية المتنوعة منها ندوة عن الملك عبد العزيز في ذاكرة كتّاب الخليج، وقصائد شعرية وطنية، ومسابقة ثقافية، ورسم تشكيلي, إضافة إلى العرضة السعودية.// انتهى //13:42ت م0115