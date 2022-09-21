نجران25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم , مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر النعمي وعددا من منسوبي الفرع.وتسلم سموه التقرير الختامي لفرع الوزارة بالمنطقة للعام المنصرم كما استمع لشرح عن إنجازات الفرع والمزايا والإحصائيات في إدارة الجودة وكذلك قطاع التنمية والخدمات التي تقدم للمستفيدين وبرامج عمل الفرع الميدانية والتنظيمية والتدريب وتطوير الموارد البشرية في سوق العمل.وثمن سموه جهود الفرع المتميزة مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان السعودي .//انتهى//14:11ت م0119