عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بذكرى استقلال بلاده
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
// انتهى //
14:25ت م
0125