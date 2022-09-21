جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بمقر المنظمة بجدة اليوم، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المنظمة والاتحاد؛ من خلال تفعيل مذكرة التعاون الموقّعة بين الطرفين، والتى تهدف إلى تطوير وابتكار منتجات وخدمات رقمية تعزّز نمو القطاعين في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر الاستفادة من القدرات المتوفرة لدى اتحاد المصارف العربية تحت وحدة (UAB Digital)، والمنصات الرقمية التي تطوّرها هذه الوحدة لبناء القدرات الرقمية التي تنطبق على تكامل الخدمات المالية مع الخدمات السياحية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا السياحة (TourisTech) وتطوير محافظ رقمية للاستخدام السياحي.كما تطرق اللقاء للاستفادة من قدرات المنظمتين فى مجال تنظيم وتنفيذ المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية التى تُعنى بتنمية وتطوير قدرات العامليين فى القطاع السياحي، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار السياحي فى عالمنا العربي.// انتهى //14:30ت م0126