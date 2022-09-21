الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستنطلق غدٍا منافسات "جولة الوطن" للأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة مباراتين الأولى تجمع الوحدة مع نظيره النصر على صالة وزارة الرياضة في جده عند الساعة 4 عصراً.ويبحث كلا الفريقين عن ثاني فوز لهم وتعزيز موقعهم في سلم ترتيب الدوري بعد فوز الوحدة على ضباء وفوز النصر على الاتحاد في منافسات الجولة الأولى.ويجمع اللقاء الثاني الهلال مع نظيره الأهلي على صالة نادي الهلال في تمام السادسة مساءً، وتعد هذه المواجهة من أقوى منافسات الجولة في ظل تقارب المستوى الفني للفريقين، الهلال فاز على العدالة والأهلي تغلب على السلام في منافسات الجولة الأولى.وتستكمل الجمعة منافسات الجولة حيث يستضيف الاتحاد نظيره أحد على صالة وزارة الرياضة في جدة عند الساعة 4 مساءً، ويبحث الفريقان عن تحقيق أول فوز لهم بعد خسارة الاتحاد أمام النصر وأحد أمام الوحدة.ويستضيف التعاون نظيره ضباء على صالة نادي التعاون عند الساعة 4 مساءً، ويبحث الفريقان عن أول نقاط الفوز لهم بعد خسارة الأول من الانصار وخسارة الأخير من الوحدة في منافسات الجولة الأولى.ويحل الأنصار ضيفاً على السلام على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف عند الساعة 4 مساءً، ويسعى السلام لتعويض خسارته في الجولة الأولى، فيما يتطلع الأنصار لتحقيق فوزه الثاني بعد تغلبه على التعاون في الجولة الأولى.// انتهى //14:33ت م0128