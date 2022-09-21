عام / القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة أملج
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
أملج 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية الباكستانية يعملون على آليتين استخدمتا في نقل الرمال وتجريف التربة في محافظة أملج، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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14:37ت م
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