أملج 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظام البيئة، مقيمين من الجنسية الباكستانية يعملون على آليتين استخدمتا في نقل الرمال وتجريف التربة في محافظة أملج، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //14:37ت م0130