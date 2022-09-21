الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 42.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11461.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 118 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات: عناية، ورعاية، والتعاونية، ورتال، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: النهدي، وطيبة، وإسمنت المدينة ، وأسترا الصناعية، والبحري، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.59 % و 4.95 %.فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والمجموعة السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، وبترو رابغ، ودار الأكان، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 46.57 نقطة ليقفل عند مستوى 20265.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.// انتهى //15:45ت م0159