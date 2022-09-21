نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بمدينة نيويورك الأمريكية.واستعرض معاليه خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز حول العالم، كما بُحِثت سبل تطوير آليات الاستجابة الإنسانية الدولية في الأزمات، كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي الدولي وأفضل الممارسات لمعالجتها.وأشاد جريفيث إلى الخبرة الواسعة والكفاءة العالية التي اكتسبهما مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني، حيث جعلته واحداً من أهم الشركاء في هذا المجال.// انتهى //15:57ت م0164