نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، برئيس المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 بمدينة نيويورك الأمريكية.وبحث اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، كما نُوقِش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجال الإنساني والإغاثي.ووقع الجانبان خلال اللقاء برنامجاً تنفيذياً مشتركاً لدعم حماية النازحين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة في اليمن بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.وأوضح الدكتور الربيعة أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين خدمات الحماية والخدمات الإنسانية للمهاجرين والنازحين الأشد ضعفاً، وتقديم حلول العودة الطوعية للمهاجرين العالقين، إضافة إلى تأسيس قنوات تواصل فعالة بين شبكات الحماية المجتمعية والمجتمع الإنساني، مبينا أن عدد المستفيدين من البرنامج يقدر بأكثر من 31 ألف فرد في محافظات عدن وتعز ومأرب وصنعاء والحديدة.وأكد الدكتور الربيعة أن البرنامج يأتي امتداداً لجهود المملكة ممثلة بالمركز في تقديم كل أشكال العون للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته، كما يعد واحداً من البرامج المشتركة بين المركز والمنظمة الدولية للهجرة بهدف مساعدة مئات الآلاف من اليمنيين المحرومين من السكن والمأوى والغذاء.ونوّه فيتورينو بالعلاقة الوثيقة والتعاون الإستراتيجي بين المنظمة والمركز، مثمناً دعم المركز المتواصل لجهود المنظمة في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين حول العالم.// انتهى //15:58ت م0165