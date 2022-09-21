ثقافي / محافظ الداير يفتتح متحف طرفة للتراث والنزل الريفي
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
الداير 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ، متحف " طرفة " للتراث والنزل الريفي ومزرعة " طرفة " للبن السعودي ، بجبال آل معتوب بالمحافظة أمس .
ويضم المتحف مقتنيات تراثية تشمل أدوات الزراعة والحرْث والحصاد ، وأوانيَ للطبخ وإعداد القهوة ، والصناعات الجلدية ، والأسلحة القديمة ، وأدوات الكيْل والملابس التراثية وغيرها ، فضلاً عن محتويات النزل الريفي بموقعه في أحضان الطبيعة بين أشجار البن .
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