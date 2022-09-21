الداير 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسافتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة ، متحف " طرفة " للتراث والنزل الريفي ومزرعة " طرفة " للبن السعودي ، بجبال آل معتوب بالمحافظة أمس .ويضم المتحف مقتنيات تراثية تشمل أدوات الزراعة والحرْث والحصاد ، وأوانيَ للطبخ وإعداد القهوة ، والصناعات الجلدية ، والأسلحة القديمة ، وأدوات الكيْل والملابس التراثية وغيرها ، فضلاً عن محتويات النزل الريفي بموقعه في أحضان الطبيعة بين أشجار البن .// انتهى //15:58ت م0167