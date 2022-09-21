حائل 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بحائل مسابقة "القصة القصيرة"، احتفاءً باليوم الوطني الـ92، وذلك لغرس قيم الإبداع والوطنية في نفوس الأجيال الشابة تجاه معنى الوطن.وتتناول موضوعات المسابقة الأدبية الجديدة "الوطن هو قصتنا الملهمة" التي كتبها المؤسس وقرأها العالم وأقرها التاريخ، وكذلك موضع "القصة الإبداعية الخاصة" والتي تنبع من اعتزاز الفرد بوطنيته، بالإضافة إلى موضوع " قصتك الإبداعية " التي تتناول خلالها رجالات الوطن وبطولاتهم وإنجازاتهم وتضحياتهم الغالية.وبين النادي أن على الراغبين بالتسجيل في المسابقة الدخول على موقع النادي الأدبي بحائل وإرسال المشاركات قبل يوم الأحد القادم عبر البريد الخاص بمسابقات أدبي حائل.// انتهى //16:00ت م0169