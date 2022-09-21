الدمام 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسجهّز فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 66 مركزاً إسعافياً بمدن ومحافظات المنطقة؛ استعداداً للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني (92) لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين، خلال مشاركتهم في الفعاليات المقامة، وذلك على الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية، خاصة أماكن الفعاليات والاحتفالات.وشملت المشاركة توزيع الفرق التطوعية على مدى أربعة أيام؛ لتغطية مواقع الفعاليات والاحتفالات بالنقاط الإسعافية ومسيرة ركوب الدراجات بحفر الباطن، وإقامة أركان احتفالية توعوية في منتزه "المنتزه" بحفر الباطن، ومطار الأحساء، وزيارة عدد من المرضى المنومين في الأحساء، والمسيرة الوطنية، وعروض الطيران، وفعاليات منتزه الملك عبدالله البيئي بالأحساء.أما على صعيد التثقيف المجتمعي والتدريب، فقد حرص فرع الهيئة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، حيث ستُنفَّذ 14 دورة تدريبية ضمن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، وإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للتسجيل فيها عبر منصة "متأهب" للدورات التدريبية في كل من الدمام والأحساء وحفر الباطن.// انتهى //16:00ت م0170