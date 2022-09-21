القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وذلك على هامش مشاركة أبو الغيط في أعمال الدورة "77" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح له، بأن أبو الغيط استمع خلال اللقاء لرؤية الكاظمي حول تطورات الوضع السياسي في العراق، والأفكار المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أهمية معالجة الانسداد السياسي في العراق عبر الحوار وتجنب استخدام العنف أو التلويح به في العملية السياسية، مشددًا على ضرورة أن تبقى مشاكل العراق من دون تدخلات خارجية تزيد دوماً من تعقيد الأمور.// انتهى //16:01ت م0172