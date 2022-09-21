الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسنظّمت هيئة الأفلام - مساء أمس - ورشة عمل بعنوان "التحديات والفرص للإعلام السينمائي بالمملكة"؛ لمناقشة الفرص والتحديات في مجال صناعة المحتوى الإعلامي في القطاع السينمائي، وذلك بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال، إلى جانب بعض الجهات المعنية بصناعة الأفلام.وتناولت الجلسة الأولى من الورشة محاور مرتبطة بواقع الإعلام السينمائي ومتغيراته ومستقبله في ضوء إستراتيجية هيئة الأفلام، وأشكال الإعلام السينمائي وقوالبه الفنية محلياً وعالمياً، وموضع الإعلام بين مجالي العلاقات العامة والصحافة، ودراسة واقع التغطية الصحافية للأحداث السينمائية.وناقش المشاركون أهم نقاط الضعف التي تواجهها السينما من حيث محدودية مواكبة الإعلام السينمائي لبعض المهرجانات والفعاليات السينمائية، بحيث لا توازي ضخامة الحدث ومكانته الإعلامية محلياً وعالمياً، مؤكدين أهمية تبنّي الصحفيين السينمائيين تغطية المهرجانات المحلية للنهوض بالجوانب الإعلامية السينمائية.فيما غطت الجلسة الثانية أهم المجالات المرتبطة بالإعلام المتخصص في صناعة السينما، ومنها تأكيد أهمية الإعلام وتأثيره على السينما، وخصائص الإعلام السينمائي، وأبرز التحديات في مجال صناعة المحتوى الإعلامي السينمائي، وسبل التغلب عليها.وأشار المشاركون إلى الفرص الاستثمارية في الصحافة السينمائية، مؤكدين وعي الجمهور في التعامل مع المواد الصحفية، وخلق النقاشات المثرية، واقترابه من الفهم الشامل لمحطات صناعة الأفلام من الفكرة حتى المنتج النهائي.الجدير بالذكر أن هيئة الأفلام تهدف من خلال هذه الورشة إلى خلق حوار بين الإعلاميين ومجتمع السينمائيين، وانتهاز فرص التعاون، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات، وذلك ضمن جهودها التطويرية للارتقاء بقطاع الأفلام في المملكة.// انتهى //16:14ت م0173