طرابلس 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسعبرت بعثة الأمـم المتحـدة للدعم في ليبيا، عن التزامها بتحقيق السلام في ليبيا عبر عملية شاملة يقود ويملك زمامها الليبيون.وأكدت البعثة الأممية في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي للسلام، وفق وكالة الأنباء الليبية، بأنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي.// انتهى //16:33ت م0184