نواكشوط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أن مواجهة التحديات الجمة المتعلقة بالقرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والصيد غير القانوني وتغير المناخ والتلوث تجعل من التعاون والشراكة بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي أمراً لا مفر منه.وعبر الوزير الموريتاني، وفق وكالة الانباء الموريتانية اليوم، خلال مشاركته على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في اجتماع للمصادقة على بيان مشترك حول التعاون الأطلسي، عن تأييد بلاده للبيان المشترك حول التعاون الأطلسي.واشار إلى أهمية المحيط الأطلسي بالنسبة لموريتانيا بوصفه مسلكاً أساسياً لطرق التجارة، ومصدراً للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.// انتهى //16:34ت م0185