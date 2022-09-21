الخرطوم 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، بالمبعوث الصيني الخاص للقرن الأفريقي شيويه بينغ الذي يزور الخرطوم حالياً.وأكد بينغ، في تصريح صحفي: استعداد بلاده لتقديم الدعم والمساعدة للسودان في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال: إنه أطلع عضو مجلس السيادة على رؤية الصين بشأن السلام والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، موضحاً أن زيارته للسودان تأتي في إطار تعزيز وترقية علاقات الصداقة بين البلدين، وتقوية الشراكات الإستراتيجية بينهما، والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الدولية.ووصف اللقاء بانه كان بناءً ومثمراً وتطرق لمسيرة العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //16:43ت م0186