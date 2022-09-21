المنامة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,932.07 نقطة بانخفاض قدره 3.58 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.25 نقطة بانخفاض قدره 1.30 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و953 ألفاً و562 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 527 ألفاً و896 ديناراً بحرينياً، نُفِّذت من خلال 56 صفقة.// انتهى //16:44ت م0187