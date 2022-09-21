اقتصادي / مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض
الأربعاء 1444/2/25 هـ الموافق 2022/09/21 م واس
المنامة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,932.07 نقطة بانخفاض قدره 3.58 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.25 نقطة بانخفاض قدره 1.30 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و953 ألفاً و562 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 527 ألفاً و896 ديناراً بحرينياً، نُفِّذت من خلال 56 صفقة.
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16:44ت م
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