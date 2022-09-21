نواكشوط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، على هامش أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات السلام جان بيير لاكروا.ونُوقش خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية مجمل الموضوعات المتعلقة بحفظ السلام في العالم، خصوصاً بالقارة الأفريقية ومنطقة الساحل.واتفق الجانبان على تعزيز التشاور والتنسيق مستقبلًا حول مختلف القضايا التي تهم الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل.// انتهى //16:51ت م0189