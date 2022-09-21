الطائف 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأنهت محافظة الطائف والمراكز التابعه لها، استعداداتها لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة، من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الوطنية، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة.وتتضمن الفعاليات عروضاً للقوات الجوية الملكية السعودية، والعرضة السعودية والفنون الشعبية الأخرى وعروض السيارات الكلاسيكية، وفعالية الرسم الحر، وفعاليتي فرحة وطن ولنا دار، إضافة إلى مسيرة لطلاب الكشافه تعبيراً عن حب الوطن.وتشمل أيضاً عروض مسرح الطفل وأوبريتاً وطنياً وعروض النافورة التفاعلية في منتزه الردف، إضافة إلى برامج رياضية وزيارات لدور الرعاية الاجتماعية، وللمستشفيات لمشاركة المرضى فرحة الوطن, كما وُزِّعت الفعاليات على عدة مواقع، وهي: متنزهات الهدا والشفاء، وساحة قصر شبرا والمنطقة التاريخية وحديقتا الملك فهد والملك عبدالله ومنتزه الردف وحديقة الملك فيصل والسنابل وممشى العرفاء.// انتهى //17:07ت م0192