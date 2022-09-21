الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستحتفي وزارة التعليم باليوم الوطني الـ92 للمملكة، بإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات في القطاعات التعليمية والمناطق والمدارس والجامعات والمعاهد كافة، وفق الهوية الوطنية المعتمدة تحت شعار "هي لنا دار"، بمشاركة منسوبي التعليم والطلبة وأسرهم، بداية من يوم الجمعة حتى نهاية الأسبوع المقبل.وتقيم وزارة التعليم احتفالية في ديوان الوزارة بالرياض، يوم الجمعة المقبل؛ لمشاركة منسوبي التعليم احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني، بما يعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، حيث تشمل تقديم أوبريت وطني من الفلكلور السعودي، وتنظيم معرض بالمنجزات التعليمية التي حققتها قطاعات الوزارة كافة، وكذلك إقامة أنشطة تعليمية وترفيهية ورياضية وفنية وثقافية.ووجهت وزارة التعليم بتفعيل مناسبة اليوم الوطني في إدارات التعليم والمدارس والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق والمحافظات كافة ابتداءً من يوم الأحد 29 صفر حتى الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ، إضافة إلى تنسيق الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث والمدارس السعودية في الخارج مع الجهات المعنية لتفعيل الاحتفالات وفق الإجراءات النظامية؛ تأكيداً لأهمية المناسبة وأبعادها الوطنية والتربوية وما تتركه من أثر في نفوس الطلاب والطالبات.وتتضمن الاحتفالات التي تقام في إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق فعالية "دون حدودك يا وطن"، التي تشمل مشاركة الجنود البواسل فرحتهم باليوم الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في كل مدينة أو محافظة، وكذلك إقامة أمسية "وطن الشموخ" لعرض القصائد الشعرية التي نظمها الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم أو الهيئات التعليمية، إضافة إلى فعالية "أخو نورة" المتضمنة كتابة مقالة تؤكد دور المرأة في ترسيخ دعائم الوطن.وشكلت وزارة التعليم لجنة إشرافية للتحضير والاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني 92، وإعداد الإطار العام للبرامج والفعاليات والأنشطة وفق الهوية المعتمدة لهذا العام، وآلية تنظيم الفعاليات المصاحبة في المناطق وتوزيع الهدايا التذكارية، إضافة إلى متابعة التنفيذ بالإدارات التعليمية والمدارس السعودية في الخارج؛ استذكاراً لتاريخ تأسيس الدولة على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- والاعتزاز برموز الوطن وتاريخه ومقدراته.//انتهى//17:34ت م0194