الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسيشارك بطل الراليات محمد التويجري وملاحه هيكتور جارسيا في رالي عسير 2022 الذي ينطلق غداً بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022.ويخوص حامل لقب نسخة 2017 من الرالي المشاركة المقبلة في فئة T1 ساعياً لتحقيق لقبه الثاني في السباق, إذ سبق له المشاركة في العديد من الراليات، ويملك في سجله رصيداً حافلاً بالمشاركات في الراليات وخاض أكثر من 65 تحدياً داخل وخارج المملكة ضمن رياضة الراليات الصحراوية.وعبر التويجري عن فخره بمشاركته في رالي عسير 2022 الذي يعد أولى جولات بطولة السعودية تويوتا 2022 من أصل أربع جولات, مؤكداً طموحه لتحقيق اللقب رغم المنافسة القوية مع عدد من أبطال المملكة في الراليات, في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها من خلال المشاركة في راليات القصيم وعسير وحائل وجدة, وكذلك خوضه منافسات رالي داكار مرتين، الأولى عام 2020, ونال في مشاركه الثانية عام 2022 المركز الثالث في الفئة المفتوحة.وأشار إلى أنه يضع أمامه هدفاً رئيساً يتمثل في المشاركة القوية في رالي داكار 2023، حيث يحتاج لاستعداد أكبر لتحقيق نتائج إيجابية وسط مشاركة أبطال العالم في الراليات, منوهاً في هذا الصدد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية؛ لتنظيم رالي عسير 2022, مؤكداً أن هذا الحدث سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي على المنطقة.وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أعلنَ عن استكمال جميع الاستعدادات التحضيرية لانطلاق البطولة، حيث ستُفتَح غدًا مواقف الصيانة، والفحص الفني للمركبات، واستعراض تعليمات المنافسة للمتسابقين, فيما سيقام مساء الغد حفل الانطلاق في حديقة سما أبها، إذ ستنطلقُ منافسات البطولة في محافظة طريب ومراكزها عبر مرحلتين تضمان 4 مجموعات ستُوَزَّع على مسافة 183.83/كم في اليوم الأول، و188.36/كم في اليوم الثاني، مرورًا بمراكز الغضاة وقرن القاعة ومحافظة طريب.//انتهى //17:41ت م0197