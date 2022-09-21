القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأطلقت الحكومة المصرية اليوم الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في احتفالية حضرها دولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، وعدد من الوزراء المصريين وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.وأوضح الدكتور مدبولي في كلمة خلال الحفل أن الإستراتيجية تعد خطوة أولى من نوعها في بلاده وانعكاسًا حقيقيًا للاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"،بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية كافة.من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج في كلمته حرص المنظمة على دعم مصر في مجال حقوق الملكية الفكرية، داعياً في الوقت نفسه الدول النامية والأقل نموًا للنظر في رؤية حماية الملكية الفكرية.وخلال فعاليات الاحتفالية، ألقى عدد من الوزراء المصريين كلمات حول ملامح الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ودورها في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي.ويقام على هامش الاحتفالية "معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية" الذي يتضمن عددًا من المنصات التعليمية وأجنحة خاصة بالجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات التي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات، في مقدمتها الوقود الأخضر والإلكترونيات.// انتهى //17:52ت م0203