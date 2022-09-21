تبوك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي للسباق الثلاثي الترايثلون اليوم، بمدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، معسكره التدريبي والتحضيري للمنافسات القادمة التي تأتي البطولة الآسيوية بمدينة العقبة الأردنية في مقدمتها.وأوضح المدير التنفيذي للمنتخب مهند العمودي أن الفريق بشقيه الرجالي والنسائي قد أنهى معسكره التدريبي الذي استمر لمدة أسبوعين، تحت إشراف المدرب محمد حافظ؛ استعداداً للمنافسات القادمة وفق برنامج زمني يضم الخطط الفنية والتوعوية والتثقيفية، بهدف تطوير أداء لاعبي المنتخب وزيادة اللياقة البدنية لديهم، وبناء روح الفريق والاستعداد للمشاركات الرياضية التي ستنطلق ببطولة العقبة الآسيوية في الأردن، وتضم سباقات الترايثلون الدواثلون للنخبة والفئات السنية للجنسين.وأكد العمودي حرص المنتخب على بذل المزيد من الجهود لتهيئة الفريق، وحرص اللاعبين على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المأمول عن المنتخب السعودي لرياضة الترايثلون, مشيداً بالجهود التي بذلها جميع أعضاء المنتخب، وبصفة خاصة اللاعبون واللاعبات من أجل نجاح مرحلة الإعداد، وتحقيق النتائج المرجوة.// انتهى //18:12ت م0205