أبوظبي 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الذي يزور أبوظبي حاليا.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وتناول جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.// انتهى //18:34ت م0206