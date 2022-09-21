الخرطوم 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسوصلت إلى الميناء الشمالي ببورتسودان اليوم باخرة الدعم الإماراتي للمتضررين من السيول والأمطار بالسودان.وأوضح رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي المشرف على توصيل المساعدات الإنسانية إلى متضرري السيول والأمطار بالسودان محمد سالم أن باخرة المساعدات الإنسانية تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية التي سيتم توزيعها على المناطق الأكثر تضرراً بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بالسودان، مبيناً استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من السيول والأمطار حتى يتجاوز السودان هذه الظروف.// انتهى //18:38ت م0207