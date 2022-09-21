الرباط 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى إشراكٍ أكبر للشباب والنساء والأطفال في بناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعبئة والتضامن لمواجهة تحديات السلام والأمن.وأوضح بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل سنة، ويحمل هذا العام شعار "إنهاء العنصرية.. وبناء السلام"، أن الإيسيسكو تؤكد التزامها بتعزيز الجهود وتنسيق العمل المشترك من خلال برامجها المختلفة، من أجل تعبئة الطاقات والكفاءات بقصد تحرير المجتمعات من العنف بجميع أشكاله، وبناء سلام واستقرار مستدامَين للجميع.كما شددت الإيسيسكو على ضرورة إشراكٍ أكبر للأطفال والشباب والنساء، بوصفهم شركاء أساسيين في عملية بناء وتعزيز السلام، وإدراج قيم التسامح والحوار الحضاري وقبول الآخر في الأنظمة التعليمية من أجل التغلب على العنصرية وبناء السلام من أجل التنمية.// انتهى //18:39ت م0209