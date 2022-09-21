الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول آراء المواطنين بمناسبة اليوم الوطني، شارك فيه 1164 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة.وجاءت نتائج الاستطلاع أن 18% من المواطنين يقضون اليوم الوطني في المنزل، بينما 14% يقضونه في الاحتفال مع الناس في الأسواق والطرقات، و11% يذهبون إلى الفعاليات كالحفلات الغنائية وغيرها، أما 48% من العينة فإنهم يقضون اليوم الوطني مع الأسرة أو الأصدقاء، و9% في أنشطة أخرى.وحول الزي خلال اليوم الوطني، يرى 38% أن يكون اللبس مستوحى من التراث باللونين الأبيض والأخضر، بينما يرى 62% أن اللبس يكفي أن يتضمن اللونين الأبيض والأخضر ولايشترط أن يكون تراثياً.وحول أكثر مايدعوا للفخر بالوطن في يومه المجيد، 30% يرونها في ملحمة التوحيد ، فيما يراه 38% بتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، و19% يرونه في محاربة الفساد، و 13% يرونه في التنمية البشرية "قدرات الشباب السعوديين في مختلف المجالات".// انتهى //18:41ت م0212