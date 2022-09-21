جدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل النزاع في جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه -خلال رئاسته اليوم اجتماعًا وزاريا لفريق الاتصال المعني بجامو وكشمير على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الذكرى الثالثة لتطبيق الإجراءات الأحادية وغير الشرعية في المنطقة التي تحتلها الهند من جامو وكشمير.ودعا معاليه كذلك إلى انخراط باكستان والهند معًا في حوار جاد بمشاركة بنّاءة من المجتمع الدولي كخطوة أساسية لحل النزاع في جامو وكشمير.// انتهى //18:43ت م0213