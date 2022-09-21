أبها 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‫تركي بن طلال بن عبدالعزيز فريق "رحالة الجنوب" للمشي في المسافات الطويلة بمكتبه في الإمارة، واستمع لإيجاز عن أنشطة الفريق في المدة الماضية، واطلع على برنامجه المتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ92.وأسس فريق رحالة الجنوب للمسافات قبل 4 سنوات ويتكون من عشرة أعضاء تجاوزت أعمار بعضهم الـ 75 عاما والبقية من 60 إلى 70 عاما.ويهدف نشاط الفريق إلى تشجيع المجتمع على ممارسة رياضة المشي وحمل رسالة وطنية مجتمعية مفادها أن الرياضة للجميع لما لها من فوائد صحية واجتماعية كثيرة.ويشارك الفريق في المناسبات الوطنية مثل اليوم الوطني للمملكة بتنظيم فعاليات مشي تصل إلى أكثر من ٣٥٠ كم خلال اثني عشر يوما.وفي مناسبة اليوم الوطني ال 92 انطلق الفريق في مسار تحت شعار ( مسار قمم وشيم بعسير ).// انتهى //19:16ت م0214