سكاكا 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم خلال زيارته لمنطقة الجوف بالرؤساء والمديرين التنفيذيين للجمعيات الأهلية وللمنظمات غير الهادفة للربح في الجوف، بحضور المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة الدكتور أحمد بن محمد السناني.وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات، من أبرزها معوقات تمكين القطاع غير الربحي، المتمثلة في محدودية الموارد وتحديات الحوكمة وغيرها, إضافة إلى مناقشة سبل تذليلها، وتطوير الأداء لزيادة فاعلية القطاع غير الربحي للوصول بإسهامه في الناتج المحلي غير النفطي إلى 5%.وتتضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة دور القطاع ورفع عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين وزيادة قيمة الإنفاق على التنمية في قيمة إجمالي نفقات القطاع.// انتهى //19:17ت م0215