الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستنظم المديرية العامة لحرس الحدود عروضًا عسكرية في العديد من المواقع العامة والواجهات البحرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير والمنطقة الشرقية، احتفالًا باليوم الوطني الـ (92).وتشارك المديرية بآليات ومعدات وسيارات وقطع بحرية وزوارق وسفن متنوعة وحوامات اعتزازًا بذكرى اليوم الوطني للمملكة، ففي الرياض شهدت واجهة الرياض استعراضًا لآليات متعددة المهام وبعض المقتنيات ومشاركة الفرقة الموسيقية، وتفاعل الحضور مع عروض السفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والآليات في الواجهة البحرية بمنطقة مكة المكرمة في الكورنيش الشمالي بمحافظة جدة.// انتهى //19:17ت م0216