تبوك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأطلقت اليوم شركة البحر الأحمر للتطوير بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف لمئة مستفيد ومستفيدة كدفعة أولى من اتفاقية تدريب 1000 مستفيد ومستفيدة التي تم توقيعها في وقت سابق من مطلع هذا العام، وستتوالى الدفع على مراحل بما يتناسب مع احتياجات المشروع التشغيلية، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى العام الماضي وبهدف دعم وتأهيل الكوادر الوطنية.ويشمل البرنامج مسارين في الضيافة الفاخرة هما: مسار إدارة الغرف، ومسار الأغذية والمشروبات.ويستمر التسجيل للراغبين بالانضمام للبرنامج من اليوم وحتى يوم الاثنين القادم، حيث سيُكمل المتدربون برنامجاً تدريبياً لمدة 30 شهراً تقسّم إلى ثلاث مراحل: "البرنامج التأسيسي" لمدة 6 أشهر، يليه 18 شهرا من التدريب المهني، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل.وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، يشارك "هدف" في دفع تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت للـمستفيدين، في حين سيتعين على شركة البحر الأحمر الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتوظيف وتسهيل إجراءات الصندوق لتنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية.كما أكدت "هدف" أن هذا البرنامج في نسخته الثانية يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، مما يوضح حرص الصندوق على دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للإسهام في المشاريع التنموية من خلال برامج الصندوق المصممة لتلبية احتياجات القطاعات من دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى البشرية.ومن جانبه أشار كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد درويش أن كل ما يقدم من مبادرات وشراكات في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتقني تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الكفاءات وإعداد جيل قيادي ذي خبرة في قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.// انتهى //19:21ت م0219