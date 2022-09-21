القاهرة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم بالقاهرة أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بحضور رئيس وفد المملكة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، وأهمية الدور الإستراتيجي للإعلام في مساندة جهود الدول لتحقيق الاستقرار والتنمية.// انتهى //19:31ت م0222