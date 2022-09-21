الرياض 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسكشف وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة المهندس ثامر باسنبل عن إنشاء إستاد رياضي في شمال مدينة الرياض بمسمى "إستاد الرياض" يتسع لـ 40 ألف متفرج وفق احدث المواصفات العالمية, مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تشييده قبل عام 2027م.وتحدث باسنبل خلال المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي أقامته وزارة الرياضة اليوم عن جانب المنشآت الرياضية والتطوير الذي شهدته خلال المدة الماضية, مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سيتم زيادة سعة 5 ملاعب في المملكة من ضمنها إستاد الملك فهد الدولي ليتسع لـ 80 ألف متفرج, وملعب الأمير فيصل بن فهد ليصل إلى 45 ألف متفرج, وملعب الأمير محمد بن فهد وملعب الأمير سعود بن جلوي, مبيناً أن الإستادات الرياضية لأندية الشباب والاتفاق والفتح سيتم الانتهاء منها بداية العام المقبل 2023 وستكون دون مضمار, مؤكداً أنهم يستهدفون تطوير مدينة الطائف وتهيئتها لتكون مقراً للمعسكرات والمباريات الرياضية.وعن إضاءة الملاعب والشكاوى المصاحبة لها مؤخراً، قال باسنبل: نعمل على تطوير إضاءة الملاعب في الدوري السعودي لتكون وفقاً لمعايير الفيفا بـ 2500 لوكس، وحالياً الإضاءة بـ 1800 لوكس.بدوره تحدث المدير العام للتراخيص بالوزارة محمد السرحاني عن مشروع نافس، وما تحقق بعد مرور عام على إطلاقه، مبيناً أنه تم اعتماد مشاركة 4 أندية تجارية في دوري الدرجة الرابعة بعد حصولها على الترخيص من "نافس" الذي انطلق قبل حوالي عام و3 أشهر, وهي أندية الدمام والفضل والشعبة والمخواة, إضافة إلى مشاركة أكاديميات رياضية نالت الترخيص من "نافس" في بطولات المناطق ضمن 4 فئات سنية.// انتهى //19:31ت م0223