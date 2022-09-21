بروكسل 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة في العاصمة بروكسل.حضر الحفل عدد من المسؤولين البلجيكيين والأوروبيين، وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من سفراء الدول العربية، ومنسوبو السفارة وأعضاء بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وتميزت مناسبة هذا العام بتسليط الضوء على كثير من منجزات رؤية 2030، إضافة إلى إبراز البعد الثقافي والفني في سياق عملية التحول الذي تشهده المملكة حالياً.// انتهى //19:32ت م0224