نيويورك 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم في نيويورك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأُكِّدا خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، والتعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية وآثار التغير المناخي، إضافة إلى تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.// انتهى //19:34ت م0225