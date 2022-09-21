بريدة 25 صفر 1444 هـ الموافق 21 سبتمبر 2022 م واستستعد جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" في جميع فروعها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ92، بعد أن أعدت الجمعية لهذه المناسبة الوطنية حزمة من البرامج الصحية والفعاليات التثقيفية في جميع فروعها بالمركز الرئيس بمدينة بريدة، ومراكز التبرع بالدم في العثيم مول ببريدة وعنيزة وفي العثيم مول طريق خريص بالرياض.وتهدف البرامج إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع -مواطنين ومقيمين- بأهمية التبرع التطوعي والإسهام الفاعل في تطوير خدمات بنوك الدم وتقديم المساندة اللازمة للمرضى.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الإخصائي حمود البطي أن برنامج الاحتفائية الذي يستمر 3 أيام بفروع الجمعية بدءا من اليوم، سيتضمن حملة للتبرع بالدم مع إقامة ركن تثقيفي يستهدف رفع وعي المجتمع بأهمية التبرع بالدم، ومعرض توعوي، إلى جانب عرض فيلم تعريفي للزوار، وتخصيص ركن للفنون التشكيلية مثل الرسم و الخط العربي مع المواكبة الإعلامية للفعاليات على المواقع الإخبارية الرسمية، وشبكات التواصل الاجتماعي.// انتهى //19:52ت م0227